Marido mata e enterra corpo de professora em quintal de casa no Rio de Janeiro

O corpo de uma professora, 22, foi encontrado enterrado no quintal da própria casa no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Nesta quarta-feira, 19, o corpo de uma professora de 22 anos foi encontrado enterrado no quintal da própria casa no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ana Julia Mathias Thurler Alvarenga estava desaparecida desde a última segunda-feira, 16, quando saiu do trabalho, e seguia para a residência onde morava.

Segundo informações da Polícia Civil, quem matou a mulher foi o próprio marido, o engenheiro Jessé de Souza Cunha. O homem chegou a fazer um registro de ocorrência, na 58ª DP (Posse), pelo desaparecimento da mulher e até fez buscas pela vítima com seus familiares. Ele também fez postagens nas redes sociais pedindo que as pessoas informassem o paradeiro da vítima.

Nesta quarta, o corpo da professora Ana Júlia professora de uma escola municipal de Nova Iguaçu, foi encontrado no quintal de casa. De acordo com as primeiras informações, Jessé teria matado a mulher com crueldade.

Imagens de câmeras de segurança que ficam nas proximidades da casa da vítima registraram o momento em que ela volta do trabalho, entra na casa e não sai mais. Os investigadores da 58ª DP identificaram também que o sinal telefônico do aparelho da mulher estava na residência.

Após confrontarem Jessé em um novo depoimento, com as imagens das câmeras de segurança e de depoimentos de testemunhas, o homem confessou o crime e mostrou aos policiais onde o corpo da professora estava.

Uma perícia foi feita no corpo e na casa do casal sendo constato que o corpo encontrado era de Ana Júlia. O homem foi preso em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver.

Jessé passará por uma audiência de custódia nessa quinta-feira, 19, na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Oeste. O corpo da professora foi levado para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu.