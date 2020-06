Maria Filomena: mulher mais velha do mundo, brasileira morre aos 120 anos

PUBLICIDADE

Nessa terça-feira (16), Maria Filomena da Conceição, 120 anos, morreu em decorrência de uma pneumonia. A idosa brasileira, que carregava o título de mulher mais velha do mundo, vivia em Douradina, no Paraná.

Nascida em 1900, em Alagoas, Maria Filomena já não conseguia andar. Ela ficou internada durante três dias, mas não resistiu. De acordo com a matéria do SBT, ela teve seis filhos, 33 netos, 40 bisnetos e 14 tataranetos.

Segunda a reportagem, a imprensa de Douradina tentava fazer com que Maria Filomena fosse reconhecida internacionalmente pela sua idade. Então, entraram em contato com o Guinness Book, o livro dos recordes, para confirmar que ela tinha mais idade do que uma japonesa, de 117 anos que ocupava seu lugar.