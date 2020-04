Marcelo Adnet revela ter sofrido abuso sexual na infância

PUBLICIDADE 

O humorista Marcelo Adnet decidiu fazer revelações sobre sua infância. Em entrevista à revista ‘Veja’, publicada nesta sexta-feira (10), Adnet conta que sofreu abuso sexual por duas vezes na infância.

O humorista revela que os crimes aconteceram quando ele tinha sete e 11 anos. “Na primeira, nem sabia o que era sexo. O caseiro do lugar onde eu passava as férias começou a se aproximar de mim e pedir favores. Ele me chantageava dizendo que, se contasse algo a qualquer pessoa, meu cachorro morreria. Eu era muito ingênuo”, conta Adnet.

“Um dia, quando só estávamos eu e ele em casa, foi para cima de mim. Senti uma dor imensa, mas durou pouco porque meus parentes, que tinham ido ao mercado, voltaram para buscar a carteira.”

Adnet conta que, na segunda vez, já aos 11 anos, o criminoso foi um amigo mais velho da família. “Ele não chegou a consumar o ato, como o caseiro, mas me beijou e passou a mão no meu corpo”, detalha o humorista. “Foram dois episódios difíceis”, relembra.

O humorista ainda explicou porque nunca havia tocado no assunto publicamente. A própria família dele não soube do ocorrido por muitos anos.

“Para se ter uma ideia, só depois da morte desse conhecido da casa, há cerca de dez anos, consegui contar à minha família. Hoje, já falo de maneira natural porque entendi, após anos de análise, que o constrangimento não é meu, e sim de quem me abusou. O que fica disso é o susto, o trauma, a desconfiança”, disse Adnet.