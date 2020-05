Marcelo Adnet ironiza diálogo entre Moro e Lula

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (1º) o comediante Marcelo Adnet criou diálogo fictício entre o ex- presidente Lula e o ex-ministro de Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O quadro foi exibido em seu programa, Sinta-se em Casa, e no Encontro com Fátima Bernardes.

Na gravação, Moro e Lula conversam por telefone pois o ex-ministro gostaria de receber dicas sobre como ser esquerdista.

Assista: