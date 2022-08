Mansão de luxo de 1.200 anos é encontrada em deserto de Negev em Israel

É o primeiro edifício deste tipo encontrado no deserto de Negev, que ocupa mais de um terço do país, segundo a AAI

Arqueólogos israelenses revelaram nesta terça-feira (23) os restos de uma mansão de 1.200 anos no deserto de Negev, não muito longe de onde uma mesquita do mesmo período foi encontrada recentemente.

Descrito como uma “moradia rural luxuosa” pela Autoridade de Antiguidades de Israel (AAI), este edifício tinha um saguão com piso de mármore e paredes com afrescos.

É o primeiro edifício deste tipo encontrado no deserto de Negev, que ocupa mais de um terço do país, segundo a AAI.

A casa também tinha “abóbadas subterrâneas únicas e impressionantes que comprovam os meios (econômicos) dos proprietários”, acrescentou.

“Um rico proprietário de terras pode ter vivido na propriedade com vista para as fazendas no norte do Negev”, segundo os arqueólogos Oren Shmueli, Elena Kogan-Zehavi e Noe D. Michael, que acreditam que as ruínas datam do século VIII ou IX, o início da era islâmica.

“Esta propriedade de luxo” é a “primeira do tipo encontrada no Negev”, disse a autoridade de Antiguidades.

O local, localizado na cidade beduína de Rahat, está programado para abrir ao público na quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em junho, a organização anunciou que havia exumado os restos de uma das mesquitas rurais mais antigas do mundo, datada da mesma época da mansão, no mesmo setor, testemunhando a expansão do islamismo naquela região.

© Agence France-Presse