Manicure denuncia que teve mão quebrada e casa invadida por ex-namorado

Uma manicure denuncia que teve a mão quebrada com um pedaço de madeira pelo ex-namorado, em Aparecida de Goiânia

Uma manicure denuncia que teve a mão quebrada com um pedaço de madeira pelo ex-namorado, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. As agressões, no entanto, começaram durante o namoro, que durou um ano. A mulher conseguiu terminar, mas continua sendo ameaçada de morte.

O nome do suspeito não foi divulgado.

A delegada Ilda Helbigen, que acompanha o caso dela na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Dema), explicou que o ex-namorado será interrogado durante a investigação. “Nesse primeiro momento, vamos tentar localizar o autor para que seja ouvido. Nós temos que dar proteção para essa vítima”, esclareceu.

O ex-namorado chegou a ficar preso por dois dias na semana passada por causa da agressão sendo liberado, segundo a mulher. As ameaças se intensificaram desde então por causa do processo que ele começou a responder por violência doméstica.

O relacionamento começou a virar um pesadelo a partir da primeira crise de ciúmes que o ex-namorado teve depois que ela começou a trabalhar.

Ameaças

Já se passaram cinco meses desde o fim do namoro. Mesmo bloqueando o número do ex-namorado, ele continua ligando e mandando mensagens de outros telefones.

“Vou entrar na sua casa e deixar seu cachorro sem a cabeça”, ameaçou o ex-namorado.

A manicure conta que o ex invadiu a residência dela e queimou roupas no quintal.

Após registrar boletim de ocorrência, a mulher conseguiu medidas protetivas na Justiça. O homem não pode se aproximar da ex-namorada nem dos parentes dela e não pode manter contato ou frequentar os mesmos lugares que ela.