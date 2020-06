‘Maníaco dos Dates’ é preso suspeito de ter matado vigilante durante encontro

PUBLICIDADE

Um homem conhecido como ‘Maníaco dos Dates’ foi preso na terça-feira (9), após marcar um novo encontro. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de ter agredido e roubado diversas vítimas, além de ter matado o vigilante Josenildo da Silva, de 50 anos. Josenildo foi morto em abril, no Guarujá-SP.

A família do vigilante relatou que ele foi visto pela última vez no dia 13 de abril. Vários conhecidos de Josenildo, entre eles amigos e parentes, postaram diversas publicações nas redes sociais a fim de encontrá-lo. O colega de apartamento da vítima informou que o suspeito havia se passado pelo vigilante e pediu foto do cartão de crédito dele pelo WhatsApp.

O irmão da vítima, José Clóvis da Silva, acha que Josenildo foi morto após ter sido atraído para uma emboscada, levando em consideração o desaparecimento e o local no qual o corpo foi encontrado. Para José, o rapaz preso é o autor do homicídio. Ele acredita que, caso o suspeito seja solto, mais pessoas serão vítimas de ataques.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem que foi preso é suspeito de envolvimento em quatro casos. As autoridades investigam a relação do acusado com duas ocorrências de roubo, uma tentativa de estupro, além do homicídio de Josenildo. Os investigadores trabalham para descobrir se o autor está envolvido em outros crimes na região.

