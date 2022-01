Mandioca 1,68m é colhida por agricultor em sítio no Ceará

“Minha vizinha disse que vai fazer um bolo com a parte dela. Minha parte eu vou cozinhar e comer”, afirma o agricultor

O agricultor Raimundo Nonato de Sousa, de 65 anos colheu uma mandioca gigante de 1,68 metros de comprimento no seu sítio na localidade de Angola, na cidade de Ararendá, no interior do Ceará. A raiz também conhecida também como macaxeira ou aipim, ocorreu na manhã deste domingo (16).

Segundo Raimundo, ele cultivava a macaxeira há três anos e ao fazer a colheita, foi surpreendido pelo tamanho. Apesar da peculiaridade, o agricultor afirma que não é a primeira vez que vê uma raiz tão grande.

“Há cerca de 30 anos colhi uma macaxeira de dois metros em outra localidade de Ararendá, perto da lagoa de Santo Antônio, onde tenho umas terrinhas. Lá dá mandioca grande”, disse.

Conforme Raimundo, a macaxeira gigante foi cortada e os pedaços divididos para cinco famílias. “Minha vizinha disse que vai fazer um bolo com a parte dela. Minha parte eu vou cozinhar e comer”, afirma o agricultor.

Além de macaxeira, Raimundo cultiva na propriedade milho, feijão e gergelim, que são vendidos e usados para consumo da família.