Mamma Bruschetta muda o visual para enfrentar o câncer

Nesta sexta-feira (17), Mamma Bruschetta mostrou uma mudança no visual para enfrentar um câncer no esôfago, descoberto no ano passado. O tumor foi diagnosticado como maligno e ela, que inicialmente afirmou que não precisaria de quimioterapia, precisou se submeter ao tratamento.

Apresentadora do Fofocalizando, do SBT, Mamma está de licença deste setembro. A doença foi descoberta pela artista de 70 anos quando ela fazia exames pré-operatórios para uma cirurgia bariátrica.

“Às vezes precisamos mudar, a vida é pra ser vivida com prazer, ser feliz e alegre. Precisamos jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Precisamos por na balança à coragem para uma nova mudança”, escreveu ela na legenda das fotos que postou no Instagram.