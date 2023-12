Mais Emoção, Mais Esportes: A Diversidade dos Cassinos Online no Brasil

Desde quando as apostas online foram liberadas no Brasil, em 2018, o setor de cassinos online não parou mais de crescer. A indústria dos cassinos online atingiu um valor de mercado de USD 1 bilhão, ainda em 2021. De acordo com este levantamento, 36% dos apostadores brasileiros apostam também em sites de cassino. Entre os jogos mais apreciados pelo público nacional, estão roleta, blackjack, jogos de mesa e caça-níqueis.

Além de jogos de cassino, o brasileiro também é aficionado por esportes. Por que não unir as duas paixões? Saiba como os esportes estão influenciando os jogos de cassino, adicionando ainda mais adrenalina na sua jogatina.

Cassinos de Olho no Lance

Os esportes estão cada vez mais presentes nos jogos tradicionais de cassino. Estes jogos agradam tanto os amantes dos jogos clássicos, quanto os fãs mais aguerridos. Em um cassino online Brasil, você pode encontrar jogos baseados em futebol, basquete, corrida e muitos outros, até mesmo na modalidade ao vivo. Confira alguns exemplos abaixo.

Live Football Studio

Football Studio foi desenvolvido pela Evolution, um dos nomes mais tradicionais do mercado. O jogo foi lançado durante a Copa do Mundo de 2018 e manteve seu sucesso desde então. O design do jogo foi alterado desde a sua criação, embora não tenha mudado sua essência. Trata-se de um jogo de cartas com estética futurista, baseado em estatísticas e resultados do mundo real. A taxa de RTP varia entre 89,64% e 96,27%.

OnAir Card MatchUp

On Air Card MatchUp foi desenvolvido pela OnAir e também é um jogo de cartas inspirado no futebol. Aqui, você também encontrará um dealer ao vivo e resultados de jogos reais. No entanto, a estética futurista dá lugar a um ambiente de pub. Diferente do Football Studio, este jogo possui side bets. A taxa de RTP para este jogo fica entre 89,63% e 96,27%.

Goal

Os jogos de crash são a nova febre no mercado de cassinos online. Jogos crash são jogos de pura sorte, mas que te permitem sacar seus ganhos antes do jogo terminar, ou no caso, antes de você explodir. Goal foi desenvolvido pela Spribe e apresenta um campo de futebol, dividido em cinco linhas paralelas. Você deve avançar até chegar no gol adversário, mas há bombas em cada linha. Caso você pise em uma, perde seus ganhos. O RTP é de 97%.

Basketball Star

Nem só de futebol vivem os amantes dos jogos de cassino online. Desenvolvido pela Microgaming, este caça-níquel possui 243 linhas pagadoras e diversos bônus inspirados neste esporte, como o Rolling Reels. Os símbolos do jogo também prestam uma homenagem ao esporte, contendo medalhas de ouro, garrafas d’água e um quadro tático. Basketball Star tem RTP de 96%, sendo um jogo de volatilidade média e jackpot de 2.472x

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rugby Star

Explore outros esportes com a Microgaming, como o rugby. O número de linhas pagadoras e valor do jackpot são os mesmos do Basketball Star. No entanto, o RTP é ligeiramente mais alto: 96,45%. A qualidade gráfica deste jogo é realmente impressionante, com símbolos como estádios, jogadores e botas, representados de forma extremamente precisa. O bônus Wild Pass é sem dúvida o mais atraente, onde duas colunas inteiras são tomadas por símbolos Wild.

Sports Roulette

A Evolution combinou a emoção da roleta com a paixão dos esportes, neste jogo com dealer ao vivo. Sports Roulette é baseado nas regras da roleta europeia e apresentado a partir de um estúdio de TV que remonta às cabines de narração esportiva. É possível também conversar com outros jogadores, através do chat ao vivo. A margem da casa é de apenas 2,70%.

O Que É RTP?

RTP é uma sigla em inglês (Return to Player) que indica a taxa de retorno ao jogador. Ou seja, quanto um jogador pode receber de volta das apostas que fez, ao longo de várias rodadas. Entretanto, este número é apenas uma estimativa média e não há nenhuma garantia de se ou quando você receberá este valor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por exemplo, se você apostar R$100 ao longo milhares de rodadas, em um jogo com RTP de 95%, é possível que receba R$95 de volta. Naturalmente, se você for sortudo o bastante para acertar um jackpot, seu retorno será bem maior. Porém, não há como prever ou influenciar este tipo de resultado e você pode, simplesmente, perder tudo que apostou. Mesmo assim, quanto mais alto for o RTP de um título, maiores são as suas chances.

Conclusão

A legislação brasileira vem avançando na regulamentação no mercado de apostas online. Na Medida Provisória assinada por Lula, está previsto que estas plataformas devem estabelecer uma sede no Brasil, obter uma licença nacional e pagar impostos. A regulamentação traz mais segurança e transparência para o setor, atraindo cada vez mais novos clientes e empresas do ramo. Portanto, ainda podemos esperar por muita inovação e ainda mais diversidade.