Mais de cinco mil quelônios são soltos na natureza

Neste domingo (9), mais de 5.300 quelônios foram soltos em Itupiranga-PA. A iniciativa faz parte do projeto “Quelônios do Rio Tocantins”.

O projeto existe há sete anos e foi iniciado por um pescador que passou a ser defensor das espécies. No ano passado, outras 1.600 tartarugas foram soltas.

O trabalho conquistou a comunidade e consegue apoio da prefeitura do município e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.