Mais de 30 cães spitz são resgatados em João Pessoa

O dono do local será autuado pelo crime de maus tratos e os cães estão sob cuidados de protetores independentes, segundo o portal G1

Pelo menos trinca cachorros da raça Spitz foram resgatados de uma situação de maus-tratos em João Pessoa, Paraíba. O canil, localizado no bairro José Américo, foi interditado nesta segunda-feira (17).

O dono do local será autuado pelo crime de maus tratos e os cães estão sob cuidados de protetores independentes, segundo o portal G1.

A Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e a Polícia Ambiental estavam envolvidas na ação que resultou no salvamento.

O vereador Guga foi responsável pela denúncia. Ele quem recebeu as informações das irregularidades.

O local foi encontrado com fezes no chão, sujo, e não abrigava espaço para que os animais se protegessem do frio e da chuva. Os cães também estavam sem comida e sem água.