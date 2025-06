Maior sino do mundo é tocado pela primeira vez e marca início da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade (GO)

O Vox Patris, considerado o maior sino do mundo em atividade, foi tocado pela primeira vez na noite desta quinta-feira (26), em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Antes de soar, o sino foi abençoado durante uma celebração especial presidida pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom José Roberto. A missa, que teve caráter simbólico de batismo, também abençoou dois sinos menores — São João e São Lucas — além de colaboradores da Romaria.

A cerimônia contou com a participação da Orquestra Sinfônica de Goiânia, que reuniu mais de 150 músicos e 70 instrumentos, proporcionando um espetáculo à parte durante a celebração religiosa.

Com impressionantes 55 toneladas e mais de quatro metros de altura, o Vox Patris será tocado diariamente durante o período da festa, sempre às 5h da manhã e às 18h — horário tradicional da oração do Angelus na tradição católica.

A Romaria do Divino Pai Eterno segue até o dia 6 de julho, reunindo fiéis de diversas partes do país em uma das maiores manifestações religiosas do Centro-Oeste.