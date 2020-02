Maior iceberg do mundo está prestes a chegar ao oceano aberto

PUBLICIDADE 

O maior iceberg do mundo está prestes a entrar no mar aberto. O iceberg A68 é um colosso que se separou da Península Antártica em 2017 e foi se movimentando para o norte desde então. Agora ele está no limite da área do continente onde fica o gelo perene.

Quando se separou, o iceberg tinha uma área de 6 mil quilômetros quadrados. Durante os últimos dois anos e meio ele perdeu um pouco de gelo, atingindo o tamanho de 5,8 km² (equivalente ao tamanho do DF).

Segundo cientistas, o A68 não vai se manter não vai se manter inteiro quando atingir as águas agitadas do oceano Antártico.

O A68 se separou da plataforma de gelo Larsen C em julho de 2017. Durante um ano, ele quase não se moveu, com sua quilha aparentemente presa no fundo do oceano.

Mas ventos e correntezas acabaram empurrando o iceberg para o norte, ao longo da costa leste da Península Antártica. Neste verão, o movimento se acelerou rapidamente.

O iceberg está seguindo um caminho bastante previsível, segundo os cientistas. Quando passar além da península, o bloco gigantesco de gelo deverá ser empurrado até o oceano Atlântico, um caminho conhecido por pesquisadores como Corredor dos Icebergs.