Mãe vende bebê de três meses por R$ 10 para comprar bebida alcoólica

Uma criança de três meses teria sido vendida por R$ 10 pela mãe em um bar. A denúncia foi feita na sexta-feira (17), pelos irmãos da criança. De acordo com a polícia, a mulher é usuária de drogas e teria vendido o filho para continuar bebendo.

Ainda segundo a polícia, a mãe estava em um bar junto com a criança e um casal que também estava no local teria se oferecido para cuidar do bebê. Em troca, deram R$ 10 para ela. O caso ocorreu em Teresina-PI.

Na sexta-feira, os irmãos da criança foram até a delegacia para realizar a denúncia. Segundo a polícia, um rapaz de 20 anos e uma jovem de 18. Eles estavam tentando encontrar a criança.

Ainda de acordo com a polícia, até o momento, nem a mãe do bebê e nem o casal que teria levado a criança foram localizados. O caso está sendo investigado pela polícia.