Mãe tira a própria vida depois de matar filha de 4 anos

Na manhã dessa segunda-feira (22), uma mãe matou a própria filha e depois cometeu suicídio em Sete Lagoas, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), Fabiana Aparecida Fernandes, de 46 anos, usou a arma do marido para matar Laura, de apenas 4 anos, e depois tirou sua própria vida.

De acordo com a PM, a mulher deu um tiro na filha e depois atirou na própria cabeça. O marido da vítima e pai da criança disse as duas estavam sozinhas em casa e que encontrou os corpos por volta das 10h30. Ainda não se sabe a profissão do homem se o revólver do marido era regular.

O casal tem outro dois filhos, um de 19 e outro de 14 anos. Segundo eles, a mãe pediu para os dois irem ao supermercado. Quando voltaram, a porta de um dos quartos estava trancada e ninguém respondia. Tendo em vista esse cenário, os dois conseguiram arrombar a porta e encontraram os corpos.

Ainda não foi divulgada a motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Sete Lagoas.

