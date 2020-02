Mãe tenta salvar filha de afogamento, mas as duas acabam morrendo

PUBLICIDADE 

Ao tentar salvar a filha de um afogamento em um poço da zona rural de Guanambi, cidade do sudoeste da Bahia, uma mulher de 35 anos morreu junto com a criança.

Segundo a polícia, o caso aconteceu por volta das 18h da última segunda-feira (10). Luciene Cruz Silva lavava roupas quando a filha dela, Vitória Cruz Silva, caiu em uma espécie de poço, com profundidade de seis metros, ao tentar pegar uma sandália. Ao ver a situação, a mulher se jogou para tentar salvar a menina, mas as duas morreram no local.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.