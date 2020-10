Mãe tenta impedir assassinato de filho morto com oito tiros

PUBLICIDADE

Um jovem foi assassinado com oito tiros, na madrugada desta sexta-feira (16), em frente à residência onde morava com a família. De acordo com a Polícia Civil, Tiago dos Santos, de 27 anos, foi abordada por dois homens ao chegar em casa. A mãe da vítima e o irmão mais novo, de 12 anos, presenciaram toda a ação.

Ainda segundo a polícia, a mãe de Tiago tentou impedir o crime, porém os criminosos atiraram à queima roupa. Os disparos atingiram o tórax, cabeça e pescoço de Tiago, que morreu na hora.

O jovem tinha passagem pela polícia por furto, roubo e receptação. Os investigadores suspeitam que Tiago foi vítima de uma execução. Ninguém foi preso.