Mãe se indigna com recado de escola do filho que pedia ‘cabelo escovado e maquiagem’ para sessão de fotos, em Goiânia

Uma escola em Goiânia, convidou as mães dos alunos para participarem de uma sessão de fotos com os filhos, no convite a escola pedia que elas comparecessem maquiadas e com os cabelos escovados.

O convite gerou uma revolta entre as mães que possuem cabelo crespo. Após o bilhete ser postado nas redes sociais, gerou um discussão sobre os padrões de beleza proposta pelo colégio.

A mãe de uma das crianças, que, assim como o filho, tem cabelo crespo, contou que precisou falar com ele sobre o assunto e mostrar que não é necessário se encaixar em um suposto padrão para se sentir bem e bonito.

A mãe disse que o convite a incomodou e, apesar de ter sido muito respeitada e bem recebida no colégio sem estar com os cabelos escovados, acredita que é importante discutir sobre a cultura que leva a mensagens como essa.

Ela disse ainda que ouviu de outras mães que ficaram incomodadas com o pedido para usar maquiagem, que se sentiam bem sem e prefeririam não se maquiar.

A tia do estudante também ficou surpresa com o convite e quis saber se era a única que tinha se indignado com a mensagem.

Para ela, o principal choque foi que, mesmo com todo o trabalho feito atualmente para que mais pessoas se vejam e se aceitem belas sem precisar mudar, em um espaço próprio para a educação isso não estava sendo feito.