Mãe procura por filho desaparecido há um mês

Lucia Helena procura o filho, um entregador de aplicativo de 24 anos, há um mês. Adriano Paes Leme mantinha contato diário com a mãe e desapareceu após sair da casa onde mora com um amigo, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

O jovem é de São Caetano do Sul-SP, mas estava há um ano morando com um amigo em Praia Grande-SP, onde ambos trabalhavam vendendo sorvete de açaí.

A mãe contou ao Portal G1 que entrou em contato com o filho por telefone, um dia antes do desaparecimento. Uma vizinha relatou que viu o entregador saindo de casa. A testemunha contou ainda que, antes de sair, o jovem disse que iria comprar refrigerante.

A mãe fez postagens nas redes sociais para encontrar o filho. Os posts possuem mais de 5 mil compartilhamentos, mas, ainda assim, não há qualquer informação sobre o paradeiro do jovem.

Apesar de morar em São Paulo, Lucia tem lutado para encontrar o jovem no litoral Paulista. Para a família, o fim de ano não foi de comemoração.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios, da Deic de Santos.