Mãe procura filha de 13 anos desaparecida desde o dia 13 de fevereiro em Aparecida de Goiânia

Uma adolescente de 13 está desaparecida desde o dia 13 de fevereiro, em Aparecida de Goiânia, Goiás. No dia do ocorrido, Adrielly Luiza Evangelista Pascoal da Costa saiu de casa para ir à escola, e não voltou mais.

Segundo informações da família, a jovem saiu de casa às 6h30, no setor Mansões Paraíso, vestindo o uniforme e carregando uma mochila preta. “Dois ou três dias depois, me falaram que ela voltou ao colégio, estava com dois homens, mas depois saiu de novo e ninguém mais a viu”, disse a mãe ao site G1.

A mãe, a diarista Leila Evangelista da Silva, contou que conseguiu identificar os homens. A mulher foi até a casa deles para procurar pela filha. Um deles, no entanto, disse ter dado dinheiro a jovem para pedir um motorista de aplicativo.

O caso foi registrado na Polícia Civil. No boletim, a mãe disse que a filha já tinha fugido de casa outras vezes, mas sempre acabava voltando, mas gora, não tem nenhuma pista de onde possa estar.

Informações sobre a adolescente pode ser dadas pelo telefone 197, da Polícia Civil.