Mãe pede pedaço de pizza preferido de filho autista e ganha mini pizza grátis

Em solidariedade a uma mãe e seu filho de quatro anos, com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), uma ma pizzaria em São Vicente, no litoral de São Paulo, resolveu presenteá-los com uma mini pizza do único sabor que a criança come, após a mulher só pedir uma única fatia em meio à pizza grande do pedido original.

Mileyne Cristina Vido, de 28 anos postou o ato solidário do dono da pizzaria e rapidamente viralizou entre as redes sociais. Devido ao TEA, o jovem Lorenzo Henrique Vido Santos não fala e tem restrições alimentares. O garoto passou a experimentar comidas diferentes há pouco tempo, e gostou da pizza de dois queijos.

A mãe decidiu falar com o dono, para ver se existia a possibilidade de fazer somente um pedaço e imediatamente o homem disse faria e não cobraria nada a mais pelo sabor. Na entrega, além do pedido normal, o estabelecimento mandou uma mini pizza só para a criança.

O post de agradecimento feito por Mileyne repercutiu muito nas redes sociais. Ricardo Souza Tavares Ferreira, de 40 anos, afirmou que foi pego de surpresa com o sucesso da postagem. Conforme o dono do estabelecimento, o ato foi feito de coração, sem esperar nada em troca.