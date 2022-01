Mãe liga para PM e diz que vai abandonar a filha para usar crack

Policiais foram avisados sobre a ocorrência e ao chegar na residência, constataram que a criança de 7 anos estava sozinha em casa

Uma mãe de 22 anos acionou a polícia avisando que iria abandonar a filha em casa para ir usar crack. O caso aconteceu nesta segunda-feira (17), em São José do Calçado, no Sul do Espirito Santo. Policiais que estavam fazendo ronda pelas proximidades foram avisados sobre a ocorrência, e ao chegar na residência, constataram que a criança de 7 anos estava sozinha em casa.



O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi deixada com a avó, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, a 14,5km da cidade capixaba. A guarda da criança ainda será decidida na Justiça



O presidente do Conselho Tutelar da cidade, Guilherme do Carmo, afirma que a mãe mora sozinha com a filha. Ela já foi atendida pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps), mas deixou o serviço. Segundo Guilherme, a menina de sete anos é saudável e está tranquila. A mãe nunca havia sido denunciada por abandono.