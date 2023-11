Mãe inventa “chá escolar” e viraliza na internet

No texto compartilhado, a mãe reserva o dia 1º de janeiro para realizar o ‘chá escolar’

Um novo tipo de celebração financeira, batizado de ‘chá escolar’, chamou a atenção nas redes sociais. O fenômeno começou quando um internauta compartilhou um print de uma mensagem supostamente enviada por sua irmã ao grupo da família, na qual ela solicita apoio financeiro para custear a mensalidade escolar dos filhos.

No texto compartilhado, a mãe reserva o dia 1º de janeiro para realizar o ‘chá escolar’. No entanto, o propósito do evento difere dos tradicionais chás de bebê ou chás de casa nova.

Direta e objetiva, a mãe propõe aos familiares e amigos o presente inusitado: uma mochila com rodinhas acompanhada do compromisso de cobrir uma parcela da mensalidade escolar. Para aqueles que não puderem participar presencialmente, a mãe disponibiliza sua chave PIX para recebimento de contribuições.

Ao final da mensagem, ela sugere o envio de R$ 400, além de uma mensalidade escolar, e oferece a “liberdade de escolha” aos parentes, indicando que informem o mês desejado para o envio do boleto.