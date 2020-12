Mãe grava vídeo agredindo filho de 10 meses após marido sair de casa

PUBLICIDADE

Uma jovem, de 21 anos, foi conduzida à delegacia suspeita de agredir o próprio filho, de 10 meses, nessa quarta-feira (16). De acordo com a polícia, a mulher gravou um vídeo cometendo os maus-tratos contra a criança. Em depoimento, a mulher contou que uma briga com o esposo teria motivado as agressões.

A jovem explicou que o pai do bebê havia saído de casa após uma briga entre o casal. Ela alegou ainda que a criança já estava chorando quando ela fez as filmagens. Após tomar conhecimento do registro, a polícia encaminhou a mãe à delegacia, onde ela foi ouvida e liberada, em seguida.

A criança foi deixada aos cuidados da avó, com supervisão do pai. Nenhuma lesão foi encontrada na vítima. O caso ocorreu em Maracaju-MS, a 158 km de Campo Grande.

Ainda de acordo com a polícia, a jovem suspeita das agressões mora com a própria mãe. No local em que o bebê está vivendo, não há qualquer sinal de abandono material. A criança, a mãe e o pai serão acompanhados pelo Conselho Tutelar e pela rede de apoio do município.