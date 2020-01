Mãe entrega filho à polícia após ele matar mulher a pauladas

PUBLICIDADE 

O principal suspeito de ser o autor de um crime bárbaro foi preso neste domingo (19), graças a ajuda da mãe dele, que não foi conivente com o crime. O jovem é suspeito de matar uma mulher. O corpo da vítima foi encontrado no domingo por moradores do local.

De acordo com a polícia, a suspeita é que o homem tenha matado a jovem a pauladas. O corpo estava com ferimentos na região da cabeça. A vítima ainda não foi identificada, porém a polícia informou que a mesma se chamava Elen.

O corpo da mulher foi encontrado por populares e peritos do instituto de criminalística fizeram a remoção do cadáver.

A polícia foi acionada e as investigações iniciaram no domingo de manhã. O caso ocorreu em Santarém-PA.