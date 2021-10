Mãe é presa suspeita de maus-tratos contra bebê

A Polícia Civil de Goiás cumpriu mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de uma mulher de 18 anos de idade, investigada como possível autora das múltiplas lesões corporais praticadas contra sua filha, um bebê de apenas dois meses de vida

Na terça-feira (19), a Polícia Civil de Goiás cumpriu mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de uma mulher de 18 anos de idade, investigada como possível autora das múltiplas lesões corporais praticadas contra sua filha, um bebê de apenas dois meses de vida.

A criança foi encaminhada à UPA Pediátrica de Anápolis, no mês de julho deste ano. Em seguida, ela foi transferida para o HUGOL, em Goiânia, onde permaneceu internada por cinco dias, após apresentar sangramento pela boca e fortes dores abdominais, constatando-se sinais visíveis de agressões físicas (diversos hematomas, fratura de clavícula e múltiplas fraturas de arcos costais).

A autoridade policial representou pelo mandado ao Poder Judiciário como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do caso e a possibilidade de reiteração criminosa, já que a suposta autora do crime tem hierarquia direta sobre a infante e foi apontada como de temperamento impulsivo e explosivo, no âmbito doméstico.

As investigações prosseguirão com a oitiva de outras testemunhas e a requisição de exames complementares ao IML, para definição da extensão das lesões corporais sofridas pela bebê. Ao final, o inquérito policial será concluído e encaminhado à Justiça.

Com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás