Mãe é presa no ES após sair para usar maconha e deixar filhos de 1 e 4 anos em casa

A prisão aconteceu na noite desta segunda-feira (10) no bairro Nova América, em Vila Velha, na Grande Vitória

Uma jovem de 24 anos foi presa após deixar os filhos em casa para usar drogas. As crianças, de 1 e 4 anos, foram encontradas em meio a roupas sujas no mesmo quarto em que uma quantidade de maconha era guardada.

A Guarda Munipal de Vila Velha havia recebido denúncias de que o apartamento da mulher era usado para armazenar drogas.

Segundo os agentes, a mulher tinha saído para usar droga do lado de fora do condomínio onde morava quando foi abordada.

Sem reagir a abordagem, a jovem aceitou a voz de prisão e o apartamento dela foi alvo de mais buscas.

“Ela informou que tinha duas crianças pequenas que estavam na casa dela e que ela precisaria solicitar a vizinha, que fosse até o local. Ela foi até a residência para pegar as crianças e quando abriu a porta da residência, exalou um forte odor de maconha. E quando a gente adentrou a casa e fez as buscas, foi encontrado as cargas de maconha no quarto onde as crianças estavam dormindo”, contou o agente Vendramini, da Guarda Municipal de Vila Velha.

As crianças estavam dormindo no quarto quando começou as buscas da guarda. Os menores estavam dormindo em um colchão no chão, com muita roupa suja em volta deles.

Cerca de 140 buchas de maconha foram apreendidas na casa da mulher. A suspeita foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha e os entorpecentes também foram entregues à Polícia Civil.

A suspeita já tinha outras passagens pela polícia por uso de drogas. As duas crianças foram entregues à uma vizinha, amiga da mulher detida.