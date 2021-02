Mãe é presa após oferecer filha para três homens em troca de drogas

PUBLICIDADE

Nessa terça-feira (2) a Guarda Municipal de São José dos Pinhais, em Curitiba, prendeu uma mãe que ofereceu a filha de 12 anos para abusos sexuais em troca de dinheiro e drogas. O flagrante aconteceu às 20h após uma denúncia de danos ao patrimônio público.

Além da mãe da menina, de 37 anos, três abusadores também foram presos. “Não encontramos o cidadão que tinha destruído algumas coisas ali, mas resolvemos ir até um local que é comum marginais se esconderem após furto ou roubo. Assim que a equipe entrou, tem uma parte em construção, de difícil acesso, notamos que havia uma mulher na entrada de um barracão, ficou nervosa com a chegada, e um desses com uma lona iluminada. Quando vimos, dois cidadãos deitados em um sofá, uma cama improvisada, e uma criança sentada na parte da genitália de um e com a perna no outro. Um terceiro bebia bebida alcoólica”, detalhou o secretário de Segurança Pública, Ricardo Kusch, ao portal Banda B.

A informação é de que a menina estava desesperada e foi acolhida pelos guardas que a resgataram. “A mulher que estava na barraca relatou que era a mãe daquela criança, dizendo que a menina estava ali para buscar comida, mas depois ela confessou que levou a menina para ter relações sexuais com os homens em troca de dinheiro e de drogas, já que era usuária”, complementou.

“A mãe demorou para contar a idade efetiva da menina, dizia 14, 13, e só depois disse que menina tinha 12 anos. A menina se dizia culpada, com um sentimento de culpa, bem típica de vítimas de violência e de estupro”, finalizou.