Mãe é presa após manter a própia filha em cárcere privado por quase 20 anos

A vítima foi encontrada dentro de uma cela improvisada com pés acorrentados e braços amarrados em condições extremamente insalubres

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, na tarde desta quinta-feira (9), uma mulher investigada por manter a sua própria, de 39 anos, em cárcere privado por aproximadamente 20 anos na cidade de Viana. A vítima foi resgatada no Povoado Ricoa, por policiais do 1°Distrito Policial de Viana e da 6° Delegacia Regional.

O caso foi descoberto após a polícia receber informações precisas sobre o crime , que imediatamente enviou uma equipe até o povoado onde ficou comprovado a veracidade do caso.

Segundo o delegado Carlos Alberto Braga Diniz Neto, a vítima foi encontrada dentro de uma cela improvisada com pés acorrentados e braços amarrados em condições extremamente insalubres, com fome e sede. Na residência estava a genitora da vítima, em visível estado de embriaguez.

Ainda segundo o delegado, com o auxílio de uma equipe de enfermagem e da assistência social do município foi possível realizar a libertação da vítima, que foi imediatamente encaminhada para tratamento médico.

Dados preliminares , apontam que a vítima estava encarcerada com o pretexto de sofrer de distúrbios psicológicos que iniciaram após a perda de 02 filhos, em sua juventude, e, em razão disso, ter supostamente virado uma pessoa “agressiva”.

Diante da situação desumana, a Polícia Civil deu voz de prisão em flagrante contra a mãe e um homem responsável pela chave do cativeiro. Os trabalhos da Polícia Civil continuarão para definir partícipes e coautores, visto que o delito era de conhecimento de todo o povoado.