Mãe e padrasto são presos acusados de matar bebê

Na madrugada desta segunda-feira (22), um bebê de 10 meses morreu em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). A mãe e o padrasto foram presos.

Segundo a Polícia Civil, o casal levou a criança até o hospital e relataram que ele tinha se engasgado. Na unidade de saúde, os médicos ligaram para a Brigada Militar (BM) porque haveria lesões no corpo da criança.

De acordo com o boletim de ocorrência, o bebê já chegou sem vida no hospital. Outros parentes da criança estavam no local e foram ouvidos.

Por conta das versões consideradas divergentes, a mãe e o padrasto tiveram a prisão solicitada à Justiça. Foi concedido o o mandado de prisão por homicídio. Ambos devem ser escutados novamente.

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP). Conforme os investigadores, o laudo técnico será fundamental para confirmar as causas da morte da criança