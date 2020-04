Mãe e filhos são presos por matar jovem a pauladas em Parauapebas

PUBLICIDADE 

No último sábado, mãe e filho foram presos após assassinar jovem de 28 anos a pauladas na Vila Palmares II, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo a polícia a vítima mantinha um relacionamento com a acusada do crime há dois meses.

A Polícia Civil recebeu uma denúncia de homicídio por volta das 17h, quando uma equipe se encaminhou para o local do crime. A vítima, Joab dos Santos Silva, foi encontrada por familiares em um terreno baldio com sinais de espancamento com pedaços de madeira. Joab ainda foi socorrido, mas faleceu ao dar entrada no hospital.

Os suspeitos do crime são mãe e filho, de 49 e 19 anos. De acordo com os depoimentos, na última sexta (10), Joab e a mulher se desentenderam enquanto bebiam.

O filho atacou Joab com um pedaço de madeira e em seguida a mãe o ajudou a desferir golpes contra a vítima. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Parauapebas e confessaram o crime.