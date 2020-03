Mãe e filho se curam de câncer juntos

PUBLICIDADE 

No Reino Unido, Vici Rigby, de 44 anos, e seu filho George, de 8 anos, venceram o câncer juntos, 4 anos depois de terem sido diagnosticados. Em 2016, a mãe descobriu que tinha câncer colorretal no quarto estágio. Depois de 5 meses, seu filho foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda. A partir daí, ela iniciou tratamento com quimioterapia, cirurgias e radioterapia.

Em entrevista para o site Mirror, Vici lembrou que ficou ainda ficou mais deprimida quando soube da doença do filho. “O prognóstico do George era bom, descobrimos isso desde o começo. Foi o momento mais difícil de nossas vidas, mas nós tínhamos certeza que o George iria se curar”, afirmou ela.

Depois de três anos de cuidados no Hospital Real de Worcestershire, mãe e filho conseguiram se curar quase no mesmo tempo. “Você nunca acha que o dia vai chegar. Você entra na rotina das consultas hospitalares e planeja suas vidas em torno disso. Então, de repente, agora podemos fazer planos, reservar férias e organizar as coisas sem a preocupação”, relatou Vici.