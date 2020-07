Mãe e filho são resgatados após sequestro em Santa Catarina

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (27), Mãe e filho que foram sequestrados em Santa Catarina foram libertados de um cativeiro em Maringá, no norte do Paraná.

Os dois eram mantidos reféns em uma casa que fica na região sul do município. Segundo a polícia, a mulher, que tem 40 anos, e o filho dela, de 13 anos, foram sequestrados na semana passada em Indaial, que fica em Santa Catarina.

Conforme as autoridades, o sequestrador não estava no local e é considerado foragido. Outros dois suspeitos também são procurados.

A irmã de um dos suspeitos, que se encontrava na casa usada como cativeiro, foi levada à delegacia para prestar depoimento.

As autoridades afirmaram que a mulher estava com o sequestrador durante o período em que ficou separada do marido. O suspeito não aceitou quando ela terminou a relação porque decidiu voltar com o marido.

Após fazer mãe e filho como reféns, o sequestrador levou os dois para Maringá. Além disso, segundo a polícia, o homem teria espancado o marido da mulher, que também mora em Santa Catarina.