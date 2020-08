Mãe e filho são presos após serem flagrados fazendo sexo

PUBLICIDADE

Tony Lavoie, de 43 anos, foi pego tendo relações sexuais com sua mãe, Cheryl Lavoie, de 64. O homem afirmou que a relação ocorreu uma única vez. O caso aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos (EUA), onde o incesto é considerado crime e pode render prisão de até 20 anos para os envolvidos. As informações são do jornal The Sun.

“Eu não sei, simplesmente aconteceu”, relatou Tony.

A polícia foi chamada e os dois foram interrogados separadamente. Mãe e filho afirmaram que o sexo foi consensual. Porém, ambos foram presos e só conseguiram liberação com o pagamento de fiança.