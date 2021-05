Mãe e filho morrem atropelados em rodovia

Populares presentes no local do acidente se indignaram e atearam fogo no carro do idoso. O veículo foi removido ao pátio de uma empresa

Na manhã desta quinta-feira (27), um motorista atropelou uma mãe, de 22 anos, e seus dois filhos na rodovia MGC-120, em Minas Gerais. O condutor, de 81 anos, estava sob influência de álcool. A mãe, Cléo Maria, estava de bicicleta e carregava seus dois filhos, um menino de 8 e uma menina de 1 ano. Os três foram atropelados pelo carro e arremessados nas margens da rodovia. Cléo e o filho mais velho morreram no local. A bebê de 1 ano foi levada para o hospital. De acordo com a polícia, o teste do bafômetro no condutor revelou 0,08 miligrama de álcool por litro de ar nos pulmões. Ele foi detido e levada à delegacia. Populares presentes no local do acidente se indignaram e atearam fogo no carro do idoso. O veículo foi removido ao pátio de uma empresa. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE