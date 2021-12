Mãe e filhas de 8 e 13 anos morrem após carro colidir com caminhão em SC

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Daiani morreu na hora. As filhas, Dainary Mello Gastão, 13, e Leonara Milena Mello Gastão, 8, sofreram lesões graves, mas chegaram a ser socorridas com vida e levadas para o hospital, onde acabaram morrendo

Wanderley Preite Sobrinho

São Paulo, SP

Uma mulher de 34 anos e suas duas filhas, de 8 e 13 anos, morreram na noite de sexta-feira (3) em um acidente de carro na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.



A mãe, Daiani Thibes de Campos, dirigia um veículo de passeio pela BR-470 quando, por volta das 19h55, precisou desviar de um caminhão estacionado na serra catarinense após uma pane elétrica.



Ao desviar do veículo na altura do quilômetro 140,9 da rodovia, a mulher invadiu a pista na contramão, colidindo de frente com um caminhão que vinha no sentido oposto, com placas de Rio do Sul.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Daiani morreu na hora. As filhas, Dainary Mello Gastão, 13, e Leonara Milena Mello Gastão, 8, sofreram lesões graves, mas chegaram a ser socorridas com vida e levadas para o hospital, onde acabaram morrendo. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.