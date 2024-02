Mãe e filha são presas por tráfico de arara-azul em MG

Duas cidadãs ucranianas foram detidas em Governador Valadares (MG) sob acusação de participação no tráfico internacional de animais silvestres. Mãe e filha foram surpreendidas transportando ovos de arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari) na última sexta-feira (2).

As autoridades, incluindo o Ibama e a Polícia Federal, vinham monitorando as atividades suspeitas das mulheres por vários meses. As araras-azuis-de-lear são espécies nativas do interior da Bahia e estão classificadas na lista de espécies ameaçadas do Brasil. A detenção ocorreu pelas mãos da Polícia Rodoviária Federal.

É importante destacar que essa mesma espécie foi apreendida em junho do ano anterior, no Suriname. Antes de serem repatriados, alguns dos animais apreendidos foram alvo de roubo.