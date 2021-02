Mãe e filha são estupradas dentro de casa em zona rural

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 43 anos, e uma adolescente, de 16, foram estupradas dentro de casa, em uma zona rural. As vítimas, que são mãe e filha, foram violentadas na madrugada desta quarta-feira (10).

De acordo com a polícia, o suspeito teria batido na porta da residência e pedido socorro e dizendo que estava sendo ameaçado de morte. Após entrar na residência, ele rendeu as vítimas e cometeu o estupro. O crime ocorreu no município do Pilar, região metropolitana de Maceió.

Mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital da Mulher, em Maceió, onde receberam atendimento médico.

A polícia faz rondas na região na tentativa de localizar algum suspeito. As vítimas devem ser ouvidas pela Polícia Civil nesta tarde.