Mãe e filha são encontradas feridas em ‘banho de sangue’

A polícia de Londres-Inglaterra foi chamada para atender uma ocorrência que chocou a comunidade local. Em uma cena que foi descrita pela imprensa como um “banho de sangue”, vizinhos encontraram uma criança de cinco anos morta, além da mãe da menina, de 35, com um corte profundo na barriga. A mãe passou por uma cirurgia de cinco horas após o incidente. Ela será ouvida no Tribunal de Magistrados de Wimbledon, nesta sexta-feira (11).

No dia 30 de junho, após ouvirem gritos, vizinhos correram para o apartamento onde Sutha Sivanantham morava com a filha, Sayagi Sivanantham. Ao chegarem, as testemunhas disseram ter visto uma ‘faca grande de pão.’ Após isso, a mãe e a filha foram encontradas. A criança e a mãe estavam em estado grave e foram encaminhadas ao hospital.

A menina veio a óbito pouco depois de chegar na unidade e a mãe precisou ser operada. O procedimento demorou cerca de cinco horas.

A polícia local pede por informações de testemunhas que possam auxiliar nas investigações. Elsa Gonzales, de 47 anos, e sua irmã Riza Marfilla, de 55 anos, foram as vizinhas que encontraram as vítimas primeiro.

“Eu liguei para a emergência e tentei ver se a menina sobreviveria, mas ela parecia sem vida – havia muito sangue por toda parte”, disse Gonzales ao dailymail. A vizinha relatou que a criança era muito querida por ela. Mãe e filha eram do Sri Lanka.

“Ela estava sempre sorrindo para mim. Ela era uma garota tão boa. Meu coração se parte por ela. “