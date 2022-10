Mãe e filha morrem em incêndio em apartamento

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 3h da madrugada

Duas mulheres, mãe e filha, morreram na madrugada desta quarta-feira (26) em um incêndio que atingiu o quinto andar de um apartamento onde elas moravam, na Rua Monsenhor Bruno, no Bairro Aldeota, em Fortaleza.

Maria Ilza Rodrigues, de 79 anos, e Maria Ocilma Rodrigues, de 60 anos, foram encontradas sem vida no quarto do imóvel quando os bombeiros chegaram ao local, por volta das 4h. Por segurança, os bombeiros pediram para que o prédio fosse evacuado.

Antes da chegada dos agentes, um homem chegou a arrombar a porta da residência para tentar resgatar a família. “Estou muito abalado. Muito triste quando eu cheguei por aqui. Cheguei até cedo demais. Um rapaz arrombou a porta, detectou o incêndio e acionou os bombeiros”, disse Aírton, que trabalha há 22 anos no prédio.

A mãe, Maria Ilza, é servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho. Os corpos foram encaminhados para a Perícia Forense.

Por volta das 5h, todos os moradores do condomínio deixaram o local por questão de segurança.

Duas viaturas dos Bombeiros foram até o local para apagar as chamas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.