Mãe e filha desaparecem e carro é encontrado após dois dias com criança morta dentro de rio

Equipes seguem as buscas pela condutora Claudia Tambosetti, 46

O carro da advogada que desapareceu no final de semana com a filha em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, foi encontrado submerso em um rio do município nesta segunda-feira (5). Segundo a PM, Liz Passero, de 6 anos, estava morta dentro do automóvel.

As duas sumiram no sábado (3), quando saíram do sítio da família para dar uma volta e não foram mais vistas. Marcas de pneu, que indicam uma saída de pista, ajudaram os investigadores a localizarem o veículo.

A Polícia Civil considera, inicialmente, que trata-se de um acidente. Segundo o delegado André Beckman, no entanto, perícias devem confirmar a causa do sumiço e da morte da menina. Ele destacou que a mãe da criança segue sendo procurada no rio.

De acordo com a sobrinha da mulher, Larissa Tambozetti, Claudia e o marido foram à região de Rio Rosina passar o final de semana no sítio da família. Morador de Jaraguá do Sul, o casal costumava frequentar o imóvel em dias de descanso.

“Populares avistaram uma parte do veículo aqui no rio e chamaram as autoridades. Nessa oportunidade, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar esse carro e encontrar uma criança já sem vida. As buscas continuam para localizar essa mãe que, muito provavelmente, foi levada pela correnteza”, relatou Beckman.

Os bombeiros afirmaram que, no local onde o veículo estava, a profundidade do rio era de aproximadamente 5 metros.

No sábado, logo depois das 12h, a mulher saiu com a filha de seis anos e um cachorro para ir ao supermercado, na mesma localidade. Durante o trajeto, as duas sumiram.

A família, então, logo se mobilizou e acionou o socorro. Corpo de Bombeiro Militar, o Grupo de Resgate de Alto Risco (Gerar), policiais e moto clube ajudam nas buscas desde o final de semana. Larissa, que acompanha os trabalhos no local, diz que a porta do motorista estava aberta quando a Pagero TR4 foi retirada da água.