Mãe diz à polícia que só soube que filha de dez anos sofria abuso quando menina engravidou

A mãe de uma criança de 10 anos que está grávida foi ouvida pela polícia. O depoimento da mulher foi baseado nas declarações dadas pela outra filha dela, de 12 anos. A menina, de acordo com a polícia, confessou à mãe que o pai dormia com a irmã caçula na mesma cama.

O pai morava com as duas filhas em Tarauacá-AC. Quando a polícia passou a investigar quem tinha abusado sexualmente da criança grávida, a menina de 12 anos foi morar com a mãe em Jordão-AC, e a irmã caçula foi encaminhada à Rio Branco, a pedido da Justiça.

A menina recebe atendimento enquanto espera o bebê nascer, em um abrigo. Ela faz acompanhamento médico, psicológico e assistencial na instituição.

A menina falou para a mãe também que a irmã grávida costumava frequentar a casa da família do vizinho suspeito.

O rapaz foi preso preventivamente pelo caso, mas a Justiça acatou um pedido de revogação de prisão da Polícia Civil e ele aguarda a conclusão do processo em liberdade. O suspeito deixou a prisão na sexta-feira (17).