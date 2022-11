Mãe denuncia ex marido após estuprar e engravidar da própia filha

Segundo a mãe, a filha teria confessado durante uma das consultas os abusos praticados pelo pai



A mãe de uma adolescente de 13 anos denunciou que a filha ficou grávida após ser abusada sexualmente pelo próprio pai, em Chã Preta, no interior de Alagoas. Segundo a Polícia Civil, o pai confessou o crime.



De acordo com o relato da mãe, os abusos só foram descobertos após pessoas próximas da menina desconfiarem de uma possível gravidez da adolescente.



“Só percebi que havia algo diferente com a minha filha quando pessoas próximas começaram a perguntar se ela estaria grávida. Mas só fui descobrir quando ela apresentou uma queimadura, foi quando decidi levá-la ao médico. Durante a consulta, a médica passou um ultrassom e um teste rápido, e ambos deram positivo para gravidez”, contou.



Segundo a mãe, a filha teria confessado durante uma das consultas os abusos praticados pelo pai. “Após o primeiro exame dar positivo, eu a levei para Viçosa, para fazer outro exame. Após um novo ultrassom, foi confirmado que ela estava grávida há aproximadamente 06 meses, e que o bebê seria um menino. E durante esse novo exame, a minha filha confessou ao médico quem a teria engravidado. Ela disse que foi o próprio pai. Ela disse que o pai tinha abusado dela três vezes, e em dois dos abusos ele estaria bêbado. A minha filha ainda falou ao médico que sofreu ameaças após os abusos”, disse.



Durante a entrevista, a mãe explicou que a adolescente e uma outra filha do casal, uma menina de nove anos, estavam sob a guarda do pai. Ela também contou que foi casada com o pai da adolescente por aproximadamente 15 anos, e estariam separados há um ano.



O delegado Fernando Lustosa, titular da 7ª DRP de Penedo, confirmou à reportagem do programa Cidade Alerta que o pai da adolescente confessou o crime e disse que estava “bêbado” ao cometer os abusos contra a própria filha. O delegado ainda afirmou que o inquérito sobre o caso já foi concluído e encaminhado à Justiça alagoana.