Mãe de Jorge Fernando, atriz Hilda Rebello morre dois meses após o filho

A atriz Hilda Rebello, mãe do ator e diretor Jorge Fernando, morreu neste domingo (29), aos 95 anos. Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, onde deu entrada com infecção respiratória.

A morte dela ocorreu apenas dois meses após a morte do filho. A notícia foi confirmada por familiares no Instagram.

A filha dela, Maria Rebello, publicou stories com foto do crachá da mãe na Globo e a palavra “luto”. O perfil oficial de Jorge Fernando também anunciou a morte da atriz: “Amigos, gostaríamos de informar que nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vózinha, mãe. bisa e amiga de todos, faleceu hoje! Descanse em paz, matriarca dos Rebellos. Corre pros braços do seu filho querido, Jorge Fernando”.

O corpo da atriz será cremado, e velório acontecerá nesta segunda (30). A saúde dela ficou debilitada após a morte do filho, em outubro deste ano, vítima de uma parada cardíaca.

Após a morte de Jorge Fernando, Hilda se isolou em sua casa ouvindo áudios e vendo presentes antigos enviados pelo filho. De acordo com uma das cuidadoras, ela chorava muito com a perda, além de evitar receber visitas ou falar ao telefone.