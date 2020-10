Mãe de bebê internada em UTI na Bahia tenta transferência para São Paulo há 9 meses

PUBLICIDADE

Yasmin Caroliny Oliveira Conceição, uma bebê de 9 meses, nasceu prematura no município de Barreiras-BA e precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do município, de onde não saiu desde então. A família, que mora em Cubatão-SP, acabou ficando longe da criança e da mãe, que sonha em conseguir voltar para São Paulo e luta por uma UTI aérea para realizar a transferência.

Antes do nascimento, a mãe, Mayara da Conceição Nascimento, de 27 anos, viajava com o marido, que é caminhoneiro. Na ocasião, o casal realizou uma parada em Ibotirama-BA, como era de costume quando viajavam. No entanto, com seis meses de gestação, Mayara entrou em trabalho de parto e deu entrada em uma unidade de saúde do município onde estava hospedada.

No local, ela foi orientada a ir ao Hospital Obras Sociais Irmã Dulce, em Barreiras-BA, pois havia uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, onde Yasmin nasceu no dia 24 de janeiro. Com os pulmões ainda fracos, a bebê precisou ser intubada.

Yasmin ficou dependente de aparelhos para respirar. Após 20 dias de internação, os médicos tentaram retirar os tubos. A bebê ficou um dia sem o aparelho, no entanto, o pulmão dela começou a fechar, e os médicos precisaram intubá-la novamente. Após um mês, Yasmin desenvolveu broncodisplasia pulmonar, devido ao tempo que ficou ligada à ventilação mecânica.

Além disso, a bebê sofreu uma parada cardíaca e ficou com baixa oxigenação pulmonar, o que acarretou em uma lesão cerebral.

Com a filha na UTI, Mayara não consegue trabalhar e, para se manter na Bahia, conta com o dinheiro enviado pelo pai da criança. Ela precisa arcar com os custos da pensão onde está hospedada e com os suprimentos para a bebê, como fraldas e lenços umedecidos.

O maior sonho de Mayara é poder voltar para a cidade natal, onde tem casa própria, familiares e amigos, que a ajudarão a cuidar da pequena Yasmin. No entanto, o serviço particular para transportar a criança custa em torno de R$ 46 mil e, até a última atualização, ela havia conseguido arrecadar pouco mais de R$ 2,6 mil, através de uma campanha online.