Mãe dá à luz e morre de Covid-19 antes de conhecer a filha

Patrícia Beatriz Albuquerque, de 38 anos, veio a óbito em decorrência da Covid-19 na noite de sábado (25), 32 dias após dar à luz. Ela não chegou a conhecer a filha, que nasceu prematura.

Patrícia foi internada no dia 22 de junho em um hospital de Colíder-MT, onde ela e o marido residiam. A filha do casal, Ana Beatriz, nasceu no dia seguinte, com 34 semanas, e também foi diagnosticada com a Covid-19.

A recém-nascida passou nove dias em tratamento e recebeu alta hospitalar. No período em que Patrícia estava internada, a bebê ficou sob os cuidados da tia e o pai, Valtair Porto, acompanhou a esposa em um hospital em Goiânia-GO, onde ela veio a óbito na noite de sábado (25).

Valtair relata que Ana Beatriz está bem, totalmente recuperada da doença. O corpo de Patrícia foi levado para Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, onde ela será enterrada.

