Mãe chora por não conseguir comprar fraldas por conta de pandemia

Lauren Whitney passou por um dia difícil, após ser rebaixada do cargo em que ocupava no trabalho. Além disso, ao sair para comprar fraldas para a filha, de 1 ano e 6 meses, a mulher se deparou com a seção do supermercado Walmart completamente vazia.

Em um registro feito pela estadunidense, a mulher pede mais união das pessoas nesse momento catastrófico. O vídeo foi gravado momentos depois de Lauren encontrar as prateleiras do supermercado vazias.

Ela recorreu à rede social TikTok para divulgar um vídeo de si mesma chorando, que se tornou viral com mais de 5 milhões de visualizações. Ela trabalha meio período em um cinema. Lauren disse que não tem dinheiro para estocar produtos, como muitos fazem.

“Quando finalmente temos dinheiro para poder comprar coisas e não existe disponibilidade, é muito frustrante”, disse Whitney. “Portanto, as pessoas que estão comprando a granel ou que estão limpando as prateleiras dificultam para aqueles de nós que são de baixa renda ou são pagos apenas a cada duas semanas ou até uma vez por mês”.

https://www.tiktok.com/@browncoatbetty/video/6804452450007895302

Surpresa

Após o desabafo emocionado, Whitney recebeu uma caixa de fraldas em sua casa e agradeceu muito. “Oh meu Deus! Olhem isso! Eu fui presenteada com esta caixa incrível da Hello Bello. Ela veio com algumas fraldas, lenços, creme e até uma garrafa de vitaminas para crianças. Nestes tempos difíceis, é tão bom saber que empresas como essa são capazes de nos fornecer itens essenciais. Obrigada a Hello Bello por este presente incrível. Eu estou muito grata!”.