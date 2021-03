Mãe atira em filho após discussão em São Paulo

Segundo informações, a ação teria sido uma forma de se defender das agressões do filho de 22 anos

Na última sexta-feira (05), uma investigadora da Polícia Civil atirou no próprio filho após ser agredida por ele dentro da casa onde moram, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com o UOL, o jovem, de 22 anos, estava agressivo e passou a agredir a mãe a socos depois de uma discussão. Tentando se defender, a mulher teria pegado a arma e atirado na perna do filho. A própria investigadora acionou a polícia.

“Ainda não está totalmente claro se o tiro foi para se defender ou se foi acidental. Como eles (mãe e filho) precisaram de atendimento médico, ainda não foram ouvidos pela polícia para esclarecer os fatos”, disse o delegado seccional Silas José dos Santos.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e socorreu as vítimas. Com ferimentos, principalmente no rosto, devido às agressões, a investigadora foi levada para atendimento médico no Hospital de Base. O rapaz também foi levado para a mesma unidade. Ambos passam bem.

A arma usada pela policial civil era particular e foi apreendida para ser periciada. O rapaz foi preso por violência doméstica e passará por audiência de custódia amanhã. A corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso.