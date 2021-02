Mãe acusa policiais de terem matado menina de 5 anos a tiros

PUBLICIDADE

Ana Clara Machado, de 5 anos, veio a óbito após ser baleada na porta de casa, em Niterói-RJ. A mãe da criança apontou um grupo de policiais militares como os responsáveis pela morte da menina.

Ana Clara foi atingida durante um confronto entre policiais e bandidos na comunidade Monan Pequeno, no bairro de Pendotiba. Cristiane da Silva, mãe de Ana Clara, afirmou que os policiais subiram na comunidade, onde viram dois meninos sentados.

De acordo com a mulher, os policiais atiraram contra os jovens, que mexiam em um celular. Um deles se rendeu, mas um dos PMs continuou atirando.

Nesse momento, um dos tiros atingiu Ana Clara, que sofreu uma fratura exposta em decorrência dos disparos. Enquanto isso, o menino continuou falando “sou morador, sou morador”.

“Ele (o policial) foi falar com o menino, e um policial falou para o outro ‘você fez besteira, você fez besteira'”, disse Cristiane ao “RJ TV 2”, da Rede Globo.

Na sequência, a mãe pediu para que os militares socorressem a filha dela.

“Ele pegou a Ana Clara de qualquer jeito; botamos dentro da viatura. Eu falei ‘vocês mataram a minha filha, acabaram com a minha vida’. Mataram uma criança de 5 anos”, desabafou a mãe.

De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, Ana Clara chegou a ser atendida no Hospital Azevedo Lima, no Fonseca, mas veio a óbito às 11h53.

De acordo com a versão da Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento na Estrada do Monan Pequeno para atender a uma ocorrência de roubo, quando foi surpreendida por cinco suspeitos.

Ainda segundo o relato dos PMs, os criminosos atiraram contra os agentes. Houve revide e o confronto se estendeu até o interior da comunidade. Em seguida, moradores da comunidade teriam pedido socorro porque uma criança havia sido baleada.

Os moradores fizeram um protesto na Estrada Francisco da Cruz Nunes durante a tarde, próximo ao Largo da Batalha. Peritos estiveram no local onde Ana Clara foi morta e recolheram cápsulas de balas para análises.